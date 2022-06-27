Нашу державу підтримують всі члени саміту. А прем'єри Канади та Великої Британії Джастін Трюдо й Борис Джонсон навіть записали відео.

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Підтримка Канади та Великої Британії є непохитною

Таке відеозвернення два політики записали для того, щоб показати свою особливу шану нашому президенту Володимиру Зеленському та всьому народу. Джонсон і Трюдо зауважили, що жаліють через те, що глава нашої держави не може бути присутній там особисто.

Оскільки G7 збирається в Німеччині, то прем'єр-міністр Борис Джонсон і я хочемо чітко сказати про нашу підтримку українців і президента Володимира Зеленського. Вона – непохитна. Ми стоїмо з вами, і ми дотримуємося курсу,

– сказав Трюдо.

Він також зауважив, що це не просто боротьба. Адже українці зараз стоять на сторожі демократії, принципів та правил закону, суверенітету та територіальної цілісності.

Борис Джонсон же зазначив, що зібрання саміту країн "Великої сімки" має показати нашій державі більшу підтримку та гарантії для ще більших санкцій проти Росії, її олігархів. Запевнив, що стоятимуть пліч-о-пліч з Україною. Під кінець Джонсон сказав своє фірмове "Слава Україні", а Трюдо відповів "Героям Слава".

Звернення Джонсона й Трюдо: дивіться відео

Що казав Зеленський лідерам саміту

Президент виступив по відеозв'язку. Глава держави попросив надати Україні все необхідне, щоб захиститись від Росії. Зокрема, системи ППО. Також мовилося про санкції проти агресора та їх посилення. Ще попросив про гарантії безпеки для України. Попросив "Велику сімку" допомогти з експортом зерна з України, а згодом реконструювати зруйновані росіянами міста і села.

Зеленський також запропонував п'ять рішень, які можуть бути корисними для України та всієї Європи. Серед них: ті ж дієві гарантії безпеки, сучасна протиракетна оборона для України й постачання достатнього обсягу зброї, відновлення аграрного експорту з нашої країни. Наголосив на тому, що треба визнати Росію державою-спонсором тероризму, радикально обмежити її нафтові доходи і конфіскувати всі її заморожені та арештовані активи. А післявоєнна відбудова України має стати найбільшим економічним проєктом нашого часу.

ЗМІ також повідомляли, що Зеленський дав учасникам саміту чітку відповідь щодо переговорів з агресором. Зеленський нібито сказав, що зараз не час для переговорів з Росією. Він заявив, що Україна вестиме переговори, коли буде у відповідній позиції, тобто коли вона знову займе позицію сили. Для цього нам треба ще більше потужної зброї і швидших її поставок.

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