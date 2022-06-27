Зеленський нібито сказав, що зараз не час для переговорів з Росією. Про це ЗМІ пишуть, посилаючись на джерела у Єлисейському палаці.

Читайте також Лідери G7 домовилися передати Україні гроші від підвищення мита на російський експорт

Україна мусить бути сильнішою у переговорах

За інформацією журналістів, президент дав дуже чітку відповідь. Україна вестиме переговори, коли буде у відповідній позиції, тобто коли вона знову займе позицію сили.

До речі, напередодні президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Борис Джонсон теж говорили, що потрібно зміцнити позицію України. Зокрема, не тільки на фронті, а й за майбутнім столом переговорів.

Треба посилювати тиск на агресора

Зеленський подякував державам "Великої сімки" за оборонну та фінансову підтримку України, а також за послідовну санкційну політику стосовно країни-агресора. Однак санкційний тиск на Росію має посилюватися. Зокрема, шляхом обмеження ціни на російську нафту.

Також Зеленський заявив, що хоче, аби війна в Україні завершилася до зими. Тому, крім санкцій, президент попросив надати нам системи протиповітряної оборони для захисту від російських ракет. Окремо глава держави запросив світових лідерів долучитись до відбудови України після війни.

Результати саміту G7

Під час саміту у Німеччині домовились, що країни "Групи семи" будуть вимагати дозволу, аби використовувати доходи, отримані від нових тарифів на російські товари, для допомоги Україні. Наприклад, США підвищать тарифи на 570 груп російських товарів на суму 2,3 мільярда доларів.

Також планують ще більше розширити санкції, аби максимально обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій. Готові "врізати" доходи держави-агресорки від золота.

Загалом лідери G7 візьмуть довгострокові зобов'язання щодо забезпечення безпеки, а також фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки України.

Дивіться більше – Зеленський виступив на саміті G7: відео