Політики зустрілись у Німеччині в рамках саміту "Великої сімки". Британський лідер наголосив, що країни повинні підтримати Україну, щоб зміцнити позиції як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах.

До речі Макрон і Джонсон дійшли висновку, що є можливість переламати хід війни в Україні, – Guardian

Також Джонсон розповів, що політики мають намір посилити англо-французьку співпрацю у галузі оборони та безпеки.

Підтримка може змінити хід війни

За інформацією ЗМІ, у своїй розмові Макрон та Джонсон погодились, що є можливість переламати хід війни. Саме для цього треба посилити підтримку України. Київ має мати максимально сильні позиції.

До речі, Макрон, як пишуть журналісти, підтримує заборону на експорт російського золота. Також Париж не проти обмеження цін на російську нафту.

Зеленський подзвонив Трюдо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що поговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. На тлі саміту G7 політики скоординували позиції та обговорили подальше нарощування оборонної підтримки України.

Крім того, Зеленський подякував Канаді за фінансову допомогу та підтримку в протидії російській агресії.

Триває саміт G7: що відомо

У Німеччині 26 червня стартував саміт лідерів країн "Великої сімки". Зустріч відбувається на території замку Ельмау, розташованого у баварських Альпах.

ЗМІ пишуть, що під час саміту політики зобов'яжуться надавати безстрокову підтримку Україні у фінансовій, гуманітарній, військовій та дипломатичній сферах. Лідери G7 зважують можливість використати доходи від тарифів для цієї мети.

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц теж обговорили Україну. Вони запевнили: Захід – єдиний у підтримці держави.

До речі, раніше Шольц розповідав, що Україні потрібен "план Маршалла" для відбудови після війни. Цю тему також мали обговорити під час саміту.

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