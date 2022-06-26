Джонсон та Макрон зустрілись 26 червня у німецькому Ельмау, що у баварських Альпах. У заяві речника Даунінг-стріт мовиться, що лідери країн погодились, що це – критичний момент для перебігу конфлікту.

Важливо Саміт G7 має відреагувати на російські удари по Києву, – ОП

Є можливість переламати хід війни

Макрон та Джонсон погодились, що є можливість переламати хід війни, отож для цього треба посилити підтримку України. Київ має мати максимально сильні позиції, як під час збройного протистояння, так і для переговорів.

Макрон не проти ембарго на російське золото

Лідери Британії та Франції пообіцяли надала допомагати Україні під час протидії російській агресії. Макрон зазначив, що підтримує заборону на експорт російського золота. Також Париж не проти обмеження цін на російську нафту.

Про Україну поговорили Шольц та Байден

Чіткий сигнал Путіну надіслали і президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Політики зазначили, що Володимир Путін сподівався, що ЄС та "Велика сімка" розколються, проте цього не сталось. Наразі Захід – єдиний у своїй підтримці України.

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Джонсон запевнив, що Британія – з Україною

Перед стартом саміт "Великої сімки" Борис Джонсон написав, що Україна чекає від світових лідерів рішучості та підтримки. Щодо позиції Лондона, то глава уряду пообіцяв підтримку на кожному кроці.

Що відомо про саміт "Великої сімки"

Саміт відбуватиметься протягом 26 – 28 червня у Ельмау, що у баварських Альпах. Окрім лідерів G7, на форму прибула голова Європейської ради Шарль Мішель та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн заявила, що однією з тем перемовин буде глобальний негативний вплив війни Росії на ситуацію у світі.

Раніше президент США Джо Байден анонсував, що "Велика сімка" запропонує ембарго на російське золото. Завдяки цьому експорту Москва заробляє десятки мільярдів доларів.

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