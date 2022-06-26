Джонсон и Макрон встретились 26 июня в немецком Эльмау в баварских Альпах. В заявлении представителя Даунинг-стрит говорится, что лидеры стран согласны, что это – критический момент для хода конфликта.

Важно Саммит G7 должен отреагировать на российские удары по Киеву, – ОП

Есть возможность переломить ход войны

Макрон и Джонсон согласились, что есть возможность переломить ход войны, но для этого нужно усилить поддержку Украины. Киев должен иметь максимально сильные позиции как во время вооруженного противостояния, так и для переговоров.

Макрон не против эмбарго на российское золото

Лидеры Британии и Франции пообещали предоставить помощь Украине во время противодействия российской агрессии. Макрон отметил, что поддерживает запрет на экспорт российского золота. Также Париж не против ограничения цен на российскую нефть.

Об Украине поговорили Шольц и Байден

Четкий сигнал Путину послали и президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. Политики отметили, что Владимир Путин надеялся, что ЕС и "Большая семерка" расколются, однако этого не произошло. В настоящее время Запад – единый в своей поддержке Украины.

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Джонсон заверил, что Британия – с Украиной

Перед стартом саммит "Большой семерки" Борис Джонсон написал, что Украина ждет от мировых лидеров решительности и поддержки. Что касается позиции Лондона, то глава правительства пообещал поддержку на каждом шагу.

Что известно о саммите "Большой семерки"

Саммит будет проходить в течение 26 – 28 июня в Эльмау, расположенном в баварских Альпах. Кроме лидеров G7, на форум прибыли председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен заявила, что одной из тем переговоров будет глобальное негативное влияние войны России на ситуацию в мире.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал, что "Большая семерка" предложит эмбарго на российское золото. Благодаря этому экспорту Москва зарабатывает десятки миллиардов долларов.

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