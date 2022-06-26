В федеральном правительстве Германии рассказали, что переговоры Шольц и Байден провели за завтраком. Лидеры страны обсудили центральные темы, как встречи "Большой семерки" и предстоящего саммита НАТО в Мадриде

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Байден заявил, что США и Германия должны держаться вместе

Перед стартом переговоров президент США отметил, что Берлин и Вашингтон должны быть вместе. Это особенно важно при противодействии российской агрессии в Украине.

Запад посылает сигнал Путину, – Шольц

Похожую позицию уже после встречи высказал канцлер Олаф Шольц . Он подчеркнул, что Запад – вместе и объединенный.

Это наш четкий сигнал президенту Путину,

– написал Шольц в твиттере.

Байден сказал, что Путин хочет расколоть Запад

Перед саммитом Байден заявил , что Путин надеется, что Запад "расколется". Однако этого не произошло.

Мы должны оставаться вместе, потому что Путин изначально рассчитывал, что однажды НАТО и G7 расколются. Но мы не сделали этого и не собираемся. Мы не можем позволить этой агрессии сойти с рук,

– сказал Байден.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заверили, что будут говорить на саммите о продолжении и усилении поддержки Украины. По словам Джонсона, все понимают, что "украинская безопасность – это наша безопасность, а украинская свобода – это наша свобода".

Кулеба призвал мировых лидеров отреагировать на обстрелы Киева

Отметим, что глава МИД Дмитрий Кулеба призвал лидеров "Большой семерки" отреагировать на ракетные обстрелы жилого сектора Киева. Министр призвал ответить на предоставление тяжелого вооружения Украине, а также более жесткими санкциями против Кремля.

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Что известно о саммите "Большой семерки"

Встреча лидеров G7 пройдет в течение 26 – 28 июня в Эльмау, Германия.

Кроме лидеров "Большой семерки", в Германию прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Глава Белого дома Джо Байден анонсировал , что в Эльмау могут объявить об эмбарго на российское золото. Экспорт этого металла приносит России десятки миллиардов долларов.

Почти сразу после завершения форума политики отправятся в Мадрид – на важный саммит НАТО.

Смотрите в видео о возможных решениях саммита "Большой семерки":