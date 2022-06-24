Об этом украинский лидер написал после того, как в США объявили о новом 450-миллионном пакете военной помощи для Украины.

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Признательны Президенту США Джо Байдену и американскому народу за решение предоставить Украине очередной пакет оборонной помощи на 450 миллионов долларов. Совместными усилиями освободим украинскую землю от российского агрессора!

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, эта поддержка, в том числе дополнительные HIMARS, сейчас важна как никогда.

Что известно о новом пакете помощи

Вечером 23 июня представитель Белого дома на брифинге сообщил, о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. В него входит оружие и оборудование, в том числе новые реактивные системы залпового огня HIMARS (количество не сообщается) и десятки тысяч дополнительных боеприпасов для уже предоставленной артиллерии.

Соединенные Штаты также предоставят патрульные катера для защиты побережья и внутренних вод. В целом, с начала российского полномасштабного вторжения США предоставили Украине помощи на безопасность на сумму 6,1 миллиарда долларов.

Реактивные системы залпового огня HIMARS

Украина уже получила четыре пусковые установки знаменитой американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS, скоро они начнут выполнять боевые задания на фронте. Система может запускать новые высокоточные боеприпасы с дальностью стрельбы от 15 до 499 километров. А именно:

неуправляемыми реактивными снарядами, несущими кассетные боеприпасы, мины, или "умные" бомбы;

управляемыми кассетными боеприпасами;

управляемыми ракетами малой и средней дальности;

баллистическими ракетами средней дальности MGM-140 ATACMS.

Это позволит украинским войскам наносить удары дальше линии фронта с расстояния, куда практически не будет добивать российское дальнобойное оружие. Большинство аналитиков считают, что применение оружия может стать переломным моментом в войне. 22 июня сообщили о завершении учений с ними для украинских военных.

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