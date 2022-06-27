Зеленский якобы сказал, что сейчас не время для переговоров с Россией. Об этом СМИ пишут, ссылаясь на источники в Елисейском дворце.

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Украина должна быть сильнее в переговорах

По информации журналистов, президент дал очень четкий ответ. Украина будет вести переговоры, когда будет в соответствующей позиции, то есть когда она снова займет позицию силы.

К слову, накануне президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Борис Джонсон тоже говорили, что нужно укрепить позицию Украины. В частности, не только на фронте, но и за будущим переговорным столом.

Надо усиливать давление на агрессора

Зеленский поблагодарил государства "Большой семерки" за оборонную и финансовую поддержку Украины, а также за последовательную санкционную политику в отношении страны-агрессора. Однако санкционное давление на Россию должно усиливаться. В частности, путём ограничения цены на российскую нефть.

Также Зеленский заявил, что хочет, чтобы война в Украине завершилась к зиме. Поэтому кроме санкций президент попросил предоставить нам системы противовоздушной обороны для защиты от российских ракет. Отдельно глава государства пригласил мировых лидеров присоединиться к восстановлению Украины после войны.

Результаты саммита G7

Во время саммита в Германии договорились, что страны "Группы семи" потребуют разрешения, чтобы использовать доходы, полученные от новых тарифов на российские товары, для помощи Украине. К примеру, США повысят тарифы на 570 групп российских товаров на сумму 2,3 миллиарда долларов.

Также планируется еще больше расширить санкции, чтобы максимально ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям. Готовы "врезать" доходы государства-агрессорки от золота.

В целом, лидеры G7 примут долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности, а также финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украины.

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