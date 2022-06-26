Майя Санду повідомила про свої плани відвідати Київ ще 24 червня. Молдовська президентка пообіцяла розповісти більше деталей, коли її візит буде підтверджений.

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Що кажуть в Офісі Президента

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що завчасно про візит Майї Санду повідомляти не будуть. Тобто навіть після погодження візиту молдовської президентки до України, його не анонсуватимуть. До цього в Україні вдаються з міркувань безпеки.

Варто зазначити, що таку процедуру застосовують щодо всіх іноземних політиків та лідерів – їхні візити заздалегідь не анонсують і про них стає відомо вже безпосередньо після прибуття іноземних гостів до нашої держави.

Перед самітом лідерів Євросоюзу, на якому Україні та Молдові надали статус кандидатів на членство в ЄС, Майя Санду та Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Зауважте! Попередній візит президентки Молдови до України відбувся майже півтора року тому. Майя Санду була в Києві у січні 2021 року.

Надання статусу кандидатів на членство в ЄС Україні та Молдові

28 лютого Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Через кілька днів заявки подали Молдова та Грузія.

23 червня на саміті лідерів ЄС було ухвалене рішення щодо надання Україні та Молдові статусу кандидатів на членство. Однак обидві країни повинні виконати низку вимог, щоб підтвердити цей статус. Наприклад, Україна повинна провести реформу Конституційного Суду, завершити втілення судової реформи, призначити переможця конкурсу на посаду голови САП, продовжити боротьбу з корупцією та олігархами, узгодити авдіовізуальне законодавство з європейським та ухвалити закон про національні меншини.

Водночас Грузія не отримала статусу кандидата. Лідери ЄС визнали право Грузії на те, щоб отримати статус кандидата, однак його нададуть лише після розв'язання деяких питань.

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