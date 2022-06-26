Майя Санду сообщила о своих планах посетить Киев еще 24 июня. Молдавская президент пообещала рассказать больше деталей, когда ее визит будет подтвержден.

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Что говорят в Офисе Президента

Пресссекретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что заблаговременно о визите Майе Санде сообщать не будут. То есть даже после согласования визита молдавской президентки в Украину его не будут анонсировать. К этому в Украине прибегают из соображений безопасности.

Стоит отметить, что такую процедуру применяют по отношению ко всем иностранным политикам и лидерам – их визиты заранее не анонсируют и о них становится известно уже непосредственно по прибытии иностранных гостей в наше государство.

Перед саммитом лидеров Евросоюза, на котором Украине и Молдове предоставили статус кандидатов на членство в ЕС, Майя Санду и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Примите во внимание! Предыдущий визит президентки Молдовы в Украину состоялся почти полтора года назад. Майя Санду была в Киеве в январе 2021 года.

Предоставление статуса кандидатов на членство в ЕС Украине и Молдове

28 февраля Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз. Через несколько дней заявки подали Молдова и Грузия.

23 июня на саммите лидеров ЕС было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на членство. Однако обе страны должны выполнить ряд требований, чтобы подтвердить этот статус. К примеру, Украина должна провести реформу Конституционного Суда, завершить воплощение судебной реформы, назначить победителя конкурса на должность главы САП, продолжить борьбу с коррупцией и олигархами, согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским и принять закон о национальных меньшинствах.

В то же время Грузия не получила статуса кандидата . Лидеры ЕС признали право Грузии на то, чтобы получить статус кандидата, однако его предоставит только после решения некоторых вопросов.

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