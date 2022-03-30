Украинский президент 30 марта в режим онлайн выступил перед парламентом Норвегии, сообщает 24 канал. Владимир Зеленский рассказал о войне в стране и призвал вместе противодействовать государству-агрессору.

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Россия отрицает все европейские ценности

Глава государства заявил, что то, что переживает сейчас Украина, может повториться и в других странах.

Норвежский народ, у нас нет общих границ, но у нас с вами есть общий сосед,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия отрицала все ценности цивилизованного мира. Для государства-агрессора не имеет никакого значения ни свобода народов, ни свобода человека.

"В России отрицают общепризнанные права человека. Там не то, что нет безопасности, там представителей меньшинств могу убить и убивать", – продолжил политик. На русской земле нет справедливых прав и суда. Ведь раскалывать и разрушать европейские демократии – многолетняя политика России.

Зеленский обратил внимание, что война против Украины – попытка разрушения всего, на чем держится Европа. Это агрессия, которая имеет цель выйти за пределы украинских границ.

Норвегия должна быть с Украиной, потому что есть и для нее риски

Думаю, вы чувствуете новые риски вблизи своей границы с Россией. В Арктическом регионе накоплено такое количество российских войск, не имеющее никакого нормального объяснения,

– заявил глава государства.

Политик добавил, что будущее Европы разрешается именно сейчас на украинской земле. Он предостерег Норвегию, чтобы ее солдатам не пришлось защищать государства Восточного фланга НАТО, чтобы российские мины не дрейфовали в их порты и фьорды, чтобы норвежцам не пришлось привыкать к звуку воздушной тревоги, а российские танки не накапливались на их границе. Чтобы избежать этого, нужно действовать.

"Должны вместе останавливать агрессию России", – призвал Зеленский.

Он также поблагодарил Норвегию за всю оказанную ею поддержку украинцам, в том числе оружием.

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