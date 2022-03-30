Зеленский подчеркнул, что обращается от имени всего украинского народа. Наши потери – колоссальные.

Важно Вопрос о снятии санкций с России нельзя даже поднимать, – Зеленский

Колонны российской бронетехники не уменьшаются, хотя мы уничтожили уже больше российских танков, чем Россия теряла за последние 50 лет.

Масштабная угроза на море

Президент отметил, что самая масштабная угроза – на море. Украинские порты заблокированы. Около сотни кораблей не могут выйти в Средиземное море. Некоторые суда захвачены или поражены. Зеленский назвал это пиратством ради кражи груза.

Более того, россияне заминировали море. Мины, установленные российскими силами, дрейфуют морем. Зеленский подчеркнул, что это опасность для любых судов в Черноморском регионе. Одну из этих мин удалось вовремя обезвредить в Босфоре, другую – у границы Болгарии, еще одну – у побережья Румынии.

Ни одна из стран мира никогда не создавала столько угроз мореходству, как Россия. Если случится беда, страна-агрессор, как всегда, скажет, мол, это не она.

Совместный сосед с Норвегией

Зеленский напомнил, что у Украины с Норвегией нет общих границ, но есть общий сосед, который отрицает все общие ценности.

Для России сейчас никакого значения не имеют ни свобода народов, ни свобода человека. Там не то что нет безопасности для представителей меньшинств, их там могут убить. Раскалывать и разрушать европейские демократии – это многолетняя политика РФ. Агрессия в Украине имеет целью выход за пределы наших границ.

Думаю, вы испытываете новые риски и вблизи вашей границы с Россией. В арктическом регионе уже накоплено такое количество российских войск, которое не имеет никакого объяснения,

– предупредил Зеленский.

Должны стоять вместе

Он добавил, что будущее всей Европы решается сейчас на украинской земле.

"Чтобы вашим солдатам не пришлось защищать границы восточного фланга НАТО, чтобы российские мины не дрейфовали к вашим портам, чтобы вашим людям не пришлось привыкать к звуку воздушной тревоги, должны вместе и только вместе останавливать агрессию России", – подчеркнул президент.

Также он поблагодарил Норвегию за ощутимую поддержку, которую страна уже оказала.

Свобода должна быть вооруженной

Президент напомнил, что война продолжается, а Россия перебрасывает к нам новые силы.

Мы должны сделать больше, чтобы остановить войну. Первое и главное – это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания,

– добавил политик.

Он говорит, что четко будет говорить о том, что нужно Украине, ведь в этот момент разрушаются наши города и гибнут люди.

Нам нужно противокорабельное оружие. В частности, ракеты "Гарпун";

Противовоздушные системы;

Средства поражения, бронетехника, артиллерийские системы.

Зеленский отметил, что все оружие будет использовано только для защиты свободы.

Новые санкции надо вводить еженедельно

Санкции – единственный способ, который может побудить Россию искать мир. Зеленский подчеркнул, что мир – это самая большая ценность, поэтому новые санкционные пакеты надо вводить еженедельно, без пауз.

"Чем крепче будут санкции, тем скорее мы вернем мир", – убежден президент.

Он поблагодарил Норвегию за присоединение к антироссийским санкциям ЕС. Однако попросил сделать все, чтобы европейские компании не помогали этой военной машине.

Нужно закрыть порты для России

Зеленский возмущен, как можно поставлять России корабельное оборудование, когда они используют свой флот для минирования моря. Поэтому политик требует, чтобы Норвегия заблокировала порты для судов России.

Я хочу подчеркнуть: это не вопрос о деньгах, нет! Это вопрос о свободе и безопасности мореплавания во всем мире,

– подчеркнул украинский лидер.

Поставки газа в Украину

Также президент отметил, что Норвегия может внести огромный вклад в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая ресурсом государства-члены ЕС и Украину.

Он рассказал, что уже начали диалог по поставкам в Украину около 5 миллионов кубометров газа на следующий отопительный сезон.

Общая история творилась на этой земле

Зеленский отметил, что наша общая история творилась на этой земле. Он вспомнил, как тысячу лет назад норвежские викинги участвовали в формировании первого Киевского государства.

Здесь жили и наши, и ваши предки, а теперь сюда летят бомбы. Поэтому президент еще раз подчеркнул, что эти земли должны защищать совместно.

Могут быть сотни погибших детей

Президент подчеркнул, что российские оккупанты убили уже 145 детей, и это лишь официальные данные без учета временно оккупированных территорий.

Вполне вероятно, что мы потеряли уже сотни детей. Только вдумайтесь в это,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский призвал Норвегию присоединиться к восстановлению Украины

После войны нам придется восстанавливать города, разминировать земли и море, заниматься реабилитацией людей.

Поэтому Зеленский призвал Норвегию присоединиться к восстановлению Украины. Объем наших потерь уже колоссальный, поэтому и объем инвестиций должен быть таким.

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