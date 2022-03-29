По его словам, вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не закончится война, пока не вернем свое, пока не восстановим справедливость.
Важно Наша армия – единственная гарантия выживания, – Зеленский не доверяет словам врага
По мнению Владимира Зеленского, санкции должны только усиливаться и должны быть качественными.
Не просто для заголовков в медиа о том, что санкции введены, а для реального наступления мира. Реального,
– отметил Зеленский.
"Чтобы это обеспечить, уже начала работу команда экспертов – украинских и международных, которые оценивают результативность введенных санкций против России. С украинской стороны это направление координирует руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, с международной – Майкл Макфол", – добавил Зеленский.
Вечернее обращение Зеленского за 29 марта: смотрите видео