Такое мнение в эфире 24 канала высказал писатель Юрий Андрухович. Он подчеркнул, что страна, умоляющая других стать гарантами ее безопасности, – это априори проигрышная позиция.

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Когда Россия остановится

"У нас никогда не будет покоя, счастья, мира и согласия, пока Россия не разлетится. Пока ее не демилитаризуют и она не станет нейтральным образованием", – заявил Андрухович.

В то же время, писатель отметил, что тогда Украина может выступить единственным гарантом. То есть отвечать за безопасность разоруженной, безъядерной, нейтральной и раздробленной на многие другие образования России.

Андрухович предположил, когда Россия остановится: смотрите видео