Об этом Президент написал на своей странице в телеграме. Там он пообщался с местными жителями, которые обрадованы возвращением украинских военных.
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Украинцы – несгибаемые люди
Зеленский поражен мужеством украинских граждан, которые достойно пережили российскую оккупацию.
У нас сильные, добрые и несокрушимые люди. В очередной раз в этом убедился во время общения в центре предоставления гуманитарной помощи в Буче,
– написал Владимир Зеленский.
Фото телеграм Владимира Зеленского
Фото телеграм Владимира Зеленского
Фото телеграм Владимира Зеленского
Фото телеграм Владимира Зеленского
Зеленский встретился с жителями Бучи: смотрите видео
Напомним, недавно Вооруженные Силы Украины освободили Киевскую область от оккупантов. Захватчики устроили здесь настоящую катастрофу. К примеру, только в Буче была найдена братская могила, где было около 280 человек. Много тел лежат прямо на улицах.
Достойно внимания – ВСУ освободили Бучу и еще почти 30 населенных пунктов: смотрите видео