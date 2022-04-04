Об этом Президент написал на своей странице в телеграме. Там он пообщался с местными жителями, которые обрадованы возвращением украинских военных.

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Украинцы – несгибаемые люди

Зеленский поражен мужеством украинских граждан, которые достойно пережили российскую оккупацию.

У нас сильные, добрые и несокрушимые люди. В очередной раз в этом убедился во время общения в центре предоставления гуманитарной помощи в Буче,

– написал Владимир Зеленский.

Фото телеграм Владимира Зеленского

Фото телеграм Владимира Зеленского

Фото телеграм Владимира Зеленского

Фото телеграм Владимира Зеленского

Зеленский встретился с жителями Бучи: смотрите видео

Напомним, недавно Вооруженные Силы Украины освободили Киевскую область от оккупантов. Захватчики устроили здесь настоящую катастрофу. К примеру, только в Буче была найдена братская могила, где было около 280 человек. Много тел лежат прямо на улицах.