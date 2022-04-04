Про це Президент написав на своїй сторінці в телеграмі. Там він поспілкувався з місцевими мешканцями, які втішені від повернення українських військових.

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Українці – незламні люди

Зеленський вражений мужністю українських громадян, які гідно пережили російську окупацію.

У нас сильні, добрі й незламні люди. Вкотре у цьому переконався під час спілкування в центрі надання гуманітарної допомоги в Бучі, – написав Володимир Зеленський.

Фото телеграм Володимира Зеленського

Фото телеграм Володимира Зеленського

Фото телеграм Володимира Зеленського

Фото телеграм Володимира Зеленського

Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України звільнили Київську область від окупантів. Загарбники влаштували тут справжню катастрофу. До прикладу, лише у Бучі знайшли братську могилу, де було близько 280 людей. Багато тіл лежать просто на вулицях.

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