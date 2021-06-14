Это несправедливо, – президент

Из-за войны Украина должна по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ. Об этом глава государства заявил в интервью трем иностранным изданиям.

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Нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ и Украины с другими странами. Нас просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть осложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное,

– пояснил Зеленский.

В то же время он отметил, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ является важным для экономической стабильности и инвестиционного климата. Все потому, что к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.

"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", – заверил политик.

Что известно о сотрудничестве Украины с МВФ