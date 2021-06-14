Це несправедливо, – президент
Через війну Україна повинна по-іншому обирати пріоритетні сфери для проведення реформ. Про це глава держави заявив у інтерв'ю трьом іноземним виданням.
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На можна порівнювати стратегію поведінки МВФ та України з іншими країнами. Нас просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна. Тому що витрачаються гроші не на пріоритети з погляду економіки, а з погляду безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім усе інше,
– пояснив Зеленський.
Водночас він зазначив, що продовження співпраці України з МВФ є важливим для економічної стабільності та інвестиційного клімату. Все тому, що до програми МВФ прив'язані інші програми фінансової підтримки.
"Тому ми обов'язково зробимо все, що пообіцяли", – запевнив політик.
Що відомо про співпрацю України з МВФ
- У червні 2020 року Фонд затвердив 18-місячну програму stand-by для України, згідно з якою держава мала б отримати 5 мільярдів доларів. Влітку 2020 року Києву виділили 2 мільярди.
- МВФ мав спрямувати ще 700 мільйонів доларів двома траншами, але цього досі не відбулось.
- Наприкінці 2020 року місія МВФ відновила свою роботу в Україні. Однак у лютому 2021 року гроші Україні не виділили.
- Наразі програма стоїть на паузі, допоки Київ не виконає зобов'язання.
- За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, якщо гроші не виділять, то нічого катастрофічного не станеться.