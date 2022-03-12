Владимир Зеленский во время встречи с иностранными СМИ 12 марта подчеркнул, что эта сложная война объединила нашу страну.

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Но на вопрос, какова ситуация на фронте, Зеленский не смог ответить однозначно, потому что, по его словам, у нас везде фронт, и везде сложная ситуация.

Но сложная по-разному. Например, на западной Украине люди еще не получили, слава Богу, такой бомбардировки, как это произошло у нас под Киевом, в Харькове, Мариуполе, Мелитополе и других городах,

– подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что некоторых маленьких городков больше не существует.

Встреча Владимира Зеленского с иностранными журналистами: