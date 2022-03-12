Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними ЗМІ 12 березня наголосив, що ця складна війна об’єднала нашу країну.

До теми Це вже нова історія, – Зеленський про особливо теплі відносини з Польщею від початку війни

Але на запитання, яка ситуація на фронті, Зеленський не зміг відповісти однозначно, бо, за його словами, у нас всюди фронт, і всюди складна ситуація.

Але складна по-різному. Наприклад, на західній Україні люди ще не отримали, дякувати богу, такого бомбардування, як це сталося у нас під Києвом, у Харкові, Маріуполі, Мелітополі та інших багатьох містах,

– нагослоив президент.

Зеленський додав, що деяких маленьких містечок більше не існує.

Зустріч Володимира Зеленського з іноземними журналістами: