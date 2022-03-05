Чтобы распространить эту ложь, Кремль использовал весь арсенал пропагандистов. Об этом заявил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко, информирует 24 канал.

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По его словам, в том, что фейки распространяет украинский пророссийский нардеп Илья Кива, нет ничего удивительного. Ведь он предатель, уехавший из Украины.

Ранее в Украине его осуждали за коррупционные преступления, а также он имеет справку из психбольницы. О полной деградации органов власти в России свидетельствует то, что фейк публично и от своего имени распространил глава Госдумы Вячеслав Володин,

– сказал Лещенко.

Чтобы понять насколько это бессмысленно, Лещенко посоветовал представить, как глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук абсолютно серьезно говорит, что Путин сидит в тундре, его охраняют белые боевые медведи, которые готовятся к эвакуации за полярное поле.

Отметим, Владимир Зеленский находится в Украине и защищает свой народ. Кремль распространяет фейки о бегстве президента, чтобы посеять среди украинцев панику.

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