Такое мнение высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, находящаяся у власти с января 2021 года. Ссылаясь на данные разведки, она заверила, что санкции действительно работают.

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Премьер-министр призвала к жестким санкциям

Каллас назвала обострение на белорусско-польской границе "очень тревожным". Мол, оно касается и других стран Балтии, в частности Литвы и Латвии, которые граничат с Эстонией. Политик утверждает, что ситуация является "проблемой безопасности для всего региона". Правильным ответом на действия режима Лукашенко будут жесткие санкции, убеждена Каллас.

Наконец, у него закончатся деньги, которые ему нужны, чтобы выплачивать зарплаты правоохранителям,

– пояснила эстонская премьер-министр.

Кроме этого, Каллас подчеркнула, что поведение Беларуси можно расценивать как нападение на весь Евросоюз. Ведь границы Польши являются его внешними границами. Поэтому мигранты, которым удается пробраться в страну, могут потом переехать в другое место, например, в Германию или Нидерланды.

Справка. Накануне США, Великобритания и страны ЕС осудили режим Лукашенко. Политические лидеры призвали прекратить циничное использование мигрантов и предоставить международным организациям доступ для доставки гуманитарной помощи людям.