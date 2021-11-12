Таку думку висловила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка перебуває при владі з січня 2021 року. Посилаючись на дані розвідки, вона запевнила, що санкції дійсно працюють.

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Прем'єр-міністерка закликала до жорстких санкцій

Каллас назвала загострення на білорусько-польському кордоні "дуже тривожним". Мовляв, воно торкається й інших країн Балтії, зокрема – Литви та Латвії, які межують з Естонією. Політикиня стверджує, що ситуація є "проблемою безпеки для всього регіону". Правильною відповіддю на дії режиму Лукашенка будуть жорсткі санкції, переконана Каллас.

Врешті, у нього закінчаться гроші, які йому потрібні, щоб виплачувати зарплати правоохоронцям,

– пояснила естонська прем'єр-міністерка.

Крім цього, Каллас підкреслила, що поведінку Білорусі можна розцінювати як напад на весь Євросоюз. Адже кордони Польщі є його зовнішніми кордонами. Тож мігранти, яким вдається пробратися у країну, можуть потім переїхати в інше місце, наприклад – у Німеччину чи Нідерланди.

Довідка. Напередодні США, Велика Британія та країни ЄС засудили режим Лукашенка. Політичні лідери закликали припинити цинічне використання мігрантів й надати міжнародним організаціям доступ для доставки гуманітарної допомоги людям.