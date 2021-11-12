Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Наразі, за його словами, мовиться про два різних фронти гібридної війни, які Володимир Путін оголосив Заходу.

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Москва планує об'єднатись з Калінінградом

Криза на кордоні Білорусі відбувається поблизу так званого Сувальського коридору – невеликої смуги землі, що пов'язує Литву і Польщу. Її у всіх своїх стратегічних планах Москва планує перерізати, об'єднавшись з Калінінградом, сказав публіцист.

Путін вирішив зараз підвищити ставки у цьому протистоянні. До чого дійде – залежить від того, наскільки твердою буде реакція Заходу – США і Європи. Андрій Піонтковський Публіцист

Водночас Андрій Піонтковський зазначив, що останні дії Вашингтона показують зовсім інший підхід США у протистоянні російській агресії, що означає остаточну поразку проросійської партії всередині адміністрації Джо Байдена.

"Думаю, Європа теж нарешті починає розуміти, якого має противника, і також готова зайняти більш жорстку позицію", – додав російський публіцист.

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