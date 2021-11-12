Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Наразі, за його словами, мовиться про два різних фронти гібридної війни, які Володимир Путін оголосив Заходу.
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Москва планує об'єднатись з Калінінградом
Криза на кордоні Білорусі відбувається поблизу так званого Сувальського коридору – невеликої смуги землі, що пов'язує Литву і Польщу. Її у всіх своїх стратегічних планах Москва планує перерізати, об'єднавшись з Калінінградом, сказав публіцист.
Путін вирішив зараз підвищити ставки у цьому протистоянні. До чого дійде – залежить від того, наскільки твердою буде реакція Заходу – США і Європи.
Водночас Андрій Піонтковський зазначив, що останні дії Вашингтона показують зовсім інший підхід США у протистоянні російській агресії, що означає остаточну поразку проросійської партії всередині адміністрації Джо Байдена.
"Думаю, Європа теж нарешті починає розуміти, якого має противника, і також готова зайняти більш жорстку позицію", – додав російський публіцист.
Піонтковський про ймовірний план Росії: дивіться відео
Нелегальні мігранти на кордоні Білорусі: коротко
- 8 листопада з Білорусі до кордону з Польщею вирушила колона нелегальних мігрантів.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що мовиться про вияв державного тероризму. З'явилося навіть відео, де білоруські силовики відштовхують мігрантів, які намагалися повернутися.
- Представник української делегації у ТКГ з Донбасу Олексій Арестович заявив, що завдяки нелегальним мігрантам Володимир Путін розв'язує питання щодо поглинання Білорусі.
- Водночас у міноборони Білорусі розраховують на військову допомогу Росії у разі збройного конфлікту, який може виникнути на кордоні.