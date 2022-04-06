Новость сообщили российские СМИ. В настоящее время о прекращении продаж заявили две сети. Однако в ближайшее время аналогичные заявления сделают и другие.

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Россиян уже предупредили, что функцию дочитывания книг правообладатели могут отключить в любой момент.

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг активно приобщилась к помощи украинским детям, пострадавшим от нападения российских оккупантов. Писательница пожертвовала малышам из Украины около 1,3 миллиона долларов.

Роулинг резко ответила Путину

Владимир Путин во время очередной абсурдной и циничной речи сравнил Россию с автором книг о Гарри Поттере. Он заявил, что страна-оккупантка также стала жертвой западной "культуры отмены".

Писательница резко ответила Путину. Она подчеркнула, что критикой западной культуры отмены следует заниматься точно не убийцам.

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