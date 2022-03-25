Вооруженные силы Украины отрицают информацию, что у врага заканчиваются силы. Оккупанты мобилизуют Дагестан и готовятся продолжить наступление на Украину.

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Наступление на Украину продолжится

Как сообщил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, у оккупантов, несмотря на большие потери, есть силы для продолжения войны против Украины.

Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, военным объектам. Силы у врага еще есть, и он в ближайшее время постарается ввести их в действие,

– отметил Грузевич.