Збройні Сили України заперечують інформацію, що у ворога закінчуються сили. Окупанти мобілізують Дагестан та готуються продовжити наступ на Україну.
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Наступ на Україну продовжиться
Як повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, в окупантів попри великі втрати є сили для продовження війни проти України.
Противник активно веде вогонь, особливо по військовій інфраструктурі, військовим об'єктам. Сили у ворога ще є, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію,
– зазначив Грузевич.
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