Враг хочет добить Мариуполь

Об этом советник главы ОП сказал во время разговора с российским адвокатом Марком Фейгиным. Он заявил, что первая задача оккупантов – это окружить украинских военных в зоне ООС.

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Второй задачей, как говорит советник главы ОП, является разрушение и захват Мариуполя, который оказался в блокаде. Третья задача оккупантов, по его словам, удержание южных регионов Украины.

Арестович подчеркнул, что враг больше не совершает наступление, а пытается удержать оккупированные города.

Первое – это попытка окружить нашу группировку в зоне ООС. От Изюма были брошены главные силы. Добить и захватить Мариуполь. Удержать юг. Речь о наступлении уже не идет, а об удержании юга, Херсона,

– сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что враг отказался от наступления на Запорожье, Харьков, Одессу, Николаев и Киев.

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