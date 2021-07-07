Командование сообщило детали совместного батальонного тактического учения подразделений группировки войск, которые выполняют задачи на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма.

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"Осы" отбили атаку авиации условного врага

Во время учения расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" отразили нападение авиации условного противника на колонну военной техники,

– рассказали в Вооруженных силах.

По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, легенда учений предполагает, что колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" совершила марш для смены огневых позиций. Во время этого ее якобы атаковала авиация противника.

Ракетные комплексы в условиях, максимально приближенных к боевым, осуществили разведку воздушной ситуации и определили координаты целей. После этого они уничтожили самолеты условного противника пусками ракет.

Военные также отработали такие задачи

ряд вводных по разведке, обнаружению, сопровождению и уничтожению как групповых, так и одиночных целей, находившихся на разных высотах и скоростях;

подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч" сосредоточилось на учебно-боевых упражнениях по уничтожению пунктов базирования условного противника и взлетно-посадочных полос как штурмовой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов;

вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое.

Обратите внимание! В Украине в Черном море продолжаются масштабные военные учения "Си Бриз". Они стартовали 28 июня и завершатся 10 июля. Во время тренировок участники отрабатывают маневры на суше, в воздухе, море, под водой.

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