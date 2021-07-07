Командування повідомило деталі спільного батальйонного тактичного навчання підрозділів угрупування військ, яке виконує завдання на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Криму.
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"Оси" відбили атаку авіації умовного ворога
Під час навчання розрахунки зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного противника на колону військової техніки,
– розповіли у Збройних силах.
За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, легенда навчань передбачає, що колона підрозділу реактивних систем залпового вогню "Смерч" здійснила марш задля зміни вогневих позицій. Під час цього її нібито атакувала авіація противника.
Ракетні комплекси в умовах, максимально наближених до бойових, здійснили розвідку повітряної ситуації та визначили координати цілей. Після цього вони знищили літаки умовного противника пусками ракет.
Військові також відпрацювали такі завдання
- низку ввідних по розвідці, виявленню, супроводу і знищенню як групових, так і поодиноких цілей, що перебували на різних висотах і швидкостях;
- підрозділ реактивних систем залпового вогню “Смерч” зосередився на навчально-бойових вправах зі знищення пунктів базування умовного противника та злітно-посадкових смуг як штурмової авіації, так і безпілотних літальних апаратів;
- питання заняття і маскування позицій, організації системи зв'язку та управління, приведення техніки з похідного положення в бойове.
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