Басни из наркотического тумана

Логично. Что же в таком случае должна была делать Москва? Конечно, увольнять Украину.

Важно Мы близки к пику войны, и будет легче, но не забывайте о самом страшном

При этом – бороться с НАТО, развернувшей сеть биолабораторий, и ввести денацификацию против преступного Запада.



Патрушеву померещилась "оккупация" западных областей Украины Польшей / Фото UAinfo

У них кокс, вижу, до сих пор не кончился. Еще через месяц они и эту басню перепишут. Точно будет что-то об НЛО и пришельцах.

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