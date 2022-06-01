Байки з наркотичного туману

Логічно. Що ж у такому випадку мала робити Москва? Звичайно, звільняти Україну.

Важливо Ми близькі до піку війни, і буде легше, але не забувайте про найстрашніше

А заодно – боротися з НАТО, яке розгорнуло мережу біолабораторій, та запровадити денацифікацію проти злочинного Заходу.



Патрушеву привиділася "окупація" західних областей України Польщею / Фото UAinfo

У них кокс, бачу, досі не закінчився. Ще через місяць вони і цю байку перепишуть. Точно буде щось про НЛО і прибульців.

Актуальне – Патрушев зганьбився фейком про "захоплення" заходу України Польщею: дивіться відео