Байки з наркотичного туману
Логічно. Що ж у такому випадку мала робити Москва? Звичайно, звільняти Україну.
Важливо Ми близькі до піку війни, і буде легше, але не забувайте про найстрашніше
А заодно – боротися з НАТО, яке розгорнуло мережу біолабораторій, та запровадити денацифікацію проти злочинного Заходу.
Патрушеву привиділася "окупація" західних областей України Польщею / Фото UAinfo
У них кокс, бачу, досі не закінчився. Ще через місяць вони і цю байку перепишуть. Точно буде щось про НЛО і прибульців.
Актуальне – Патрушев зганьбився фейком про "захоплення" заходу України Польщею: дивіться відео