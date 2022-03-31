30 марта под Черниговом погиб муж парламентария Богдан. О печальной вести Стефанишина сообщила утром 31 марта.
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Мой любимый муж Богдан погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей,
– рассказала политик.
Ольга Стефанишина отметила, что в ближайшее время не будет на связи, ведь будет находиться в это сложное время с детьми.
"Мне очень больно. С*ка война", – добавила парламентарий.
Ольга Стефанишина с семьей / Фото с фейсбук-страницы парламентария
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