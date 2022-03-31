30 березня під Черніговом загинув чоловік парламентарки Богдан. Про сумну звістку Стефанишина повідомила зранку 31 березня.
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Мій коханий чоловік Богдан загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей,
– розповіла політикиня.
Ольга Стефанишина зазначила, що найближчим часом не буде на зв'язку, адже перебуватиме у цей складний час з дітьми.
"Мені дуже боляче. С*ка війна", – додала парламентарка.
Ольга Стефанишина з сім'єю / Фото з фейсбук-сторінки парламентарки
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