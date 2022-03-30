Тарас народився у Києві та був військовослужбовцем 95-ї аеромобільної бригади. В інтерв'ю сайту 24 каналу він говорив про захист України як обов'язок. В останню ніч перед ротацією він згадував, що в голову лізли різні думки.

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"Складна ніч була. Були такі дурні думки про те, що можу вже не повернутися. Бо за весь той період був найінтенсивніший артилерійський обстріл. Сама будівля почала руйнуватися частково. Пригадую розмову, яка була ближче до ранку. Ми очікували на прибуття колони – напівзруйнована будівля, брудно, все обшарпано і висить вивіска "Приліт" і "Відліт" – маркування зон, як у всіх аеропортах. Тоді в голову прийшов такий жарт: "Ніколи не буду користуватися донецькими авіалініями, холодно, голодно, затримують рейси". Ми всі сміялися", – згадував він.

З початком війни Росії проти України він знову став на захист держави. Висловлюємо свої співчуття й віримо, що Україна переможе.