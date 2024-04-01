Новая звезда венгерской политики

Необходимо подчеркнуть, что сам Орбан, несмотря на манипулирование с нарезкой округов, разгромы "недружественных" университетов, дружбы с различными диктаторами, монополизацию медийного пространства и принятие сомнительных законов, все же не построил в Венгрии режим, подобный российскому или белорусскому.

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В Венгрии есть оппозиция, которая, кстати, стабильно побеждает на выборах в Будапеште. Поэтому мэр Будапешта – представитель оппозиционной по отношению к Орбану партии. Митинги против Орбана в Венгрии редкостью не являются. Но проблема в том, что у Орбана все же есть прочная политическая база. Она состоит из консервативно настроенных жителей венгерской провинции, которым Орбан постоянно рассказывает, как проклятый Сорос с утра до ночи мечтает их уничтожить. Перепуганные граждане радостно поддерживают Орбана.

Соответственно, любые митинги можно игнорировать, рассказывая, что это все "проделки Сороса". Долгое время это неплохо работало. Но случился неожиданный скандал, который завершился отставкой президента Каталины Новак и министра юстиции Юдит Варги.

Они оказались связанными с помилованием обвиняемых по делу об изнасиловании несовершеннолетних. Понятно, что и президент, и министр представляли партию Орбана, и по партии этот скандал ударил. Ведь Орбан десятилетиями рассказывал избирателям о "защите семейных ценностей", а завершилось все защитой насильников детей.

Но это было только начало истории, потому что вдруг в игру вступил молодой и амбициозный юрист и однопартиец Орбана Петер Мадяр – бывший муж Юдит Варги. Он немедленно в своем фейсбуке объявил о выходе из советов директоров двух государственных кампаний в знак протеста против всего, что происходит в государстве.

История становится интереснее

Так венгерская политика получила новую "восходящую звезду". Он уже собирает митинги, кучу просмотров собственных видео, нападая на Орбана. Основа критики со стороны Мадяра, который был членом орбановской партии с 2002 года, проста. Орбан превратил Венгрию в "семейный бизнес". Мадяр критиковал власть за агрессивную пропаганду и консолидацию значительных богатств в руках десятков людей. Главный тезис, который выдвинул Мадяр, – партия Fidesz должна измениться, но этого не будет, пока Орбан у власти. Также он угрожал компроматом на бывших соратников.

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Судя по всему, Орбан таки получил серьезного оппонента, который тоже является правым, исповедует достаточно схожие идеологические позиции, хотя и не является противником Запада, а также не имеет никаких симпатий к России. Ему 43 года, поэтому аргумент об "обновлении власти" тоже может использовать.

Опасность для власти чувствуется по тому, сколько уже компромата на нового оппонента они вылили. Словом, история становится все интереснее.

Конечно, пока рано говорить, что режиму Орбана что-то очень серьезно угрожает, но впервые за долгое время его безусловный политический контроль над Венгрией поставлен под сомнение. Для нас это хорошо хотя бы потому, что чем больше политических проблем будет у Орбана на родине, тем меньше у него будет сил и времени заниматься "геополитикой" за пределами Венгрии.