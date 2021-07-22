У рыб обнаружили рубленые и рваные раны, отсутствуют некоторые части тела – в основном головы. Часть мертвой рыбы находится на дне. Поэтому точное ее количество будут выяснять.

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Погибшую рыбу собирают рыбаки

Водные биоресурсы, которые погибли, в свежем виде активно собирают рыбаки – любители в плавсредства для собственного потребления (по их объяснениям),

– говорят в Госагенстве.

Эти факты задокументировали и передали соответствующим органам для расследования. Причину гибели рыбы определит экспертиза.

В начале лета рыба погибала в реке на Киевщине

Отметим, что в начале июня обнаружили гибель рыбы на реке Недра Киевской области. Лишь за один день цвет водоема изменился, а на следующий день нашли несколько сотен мертвых рыбин. Об угрожающем явлении сообщили местные жители.

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А в марте мертвую рыбу обнаружили в Азовском море. Эпицентром гибели бычка стало село Новопетровка, неподалеку Бердянска. Летом мор бычка происходит чаще – из-за уменьшения кислорода в воде.