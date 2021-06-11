Чтобы получить хоть какие-то комментарии от Порошенко для второй и третьей части расследований "пленок Медведчука" пришлось проводить чуть ли не спецоперацию. Об этом журналист сказал в программе "6/9".
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По его словам, получить объяснения от Порошенко надо было очень сильно напрячься, чтобы его перехватить в Раде.
Скорее, это у него (Порошенко – 24 канал) нет желания комментировать,
– пояснил Бигус.
Он также добавил, что на самом деле не слишком представляет, что Порошенко сможет ответить на многие из имеющихся вопросов.
"Однако, на мой взгляд, практически любой следующий публичный выход к журналистам все равно будет сопровождаться этими вопросами, даже если нас туда и не пустят", – заявил Бигус.
То есть, как он объяснил, об этом все равно придется говорить. "Я не думаю, что крайне комплиментарному, срежиссированному интервью на "Прямом" на эти вопросы он отвечает", – подытожил журналист.
Смотрите программу "6/9" на 24 канале:
Главное о расследовании Bihus.Info и участии Порошенко
- Журналисты опубликовали 4 выпуска о "пленках Медведчука", которые состоят из записей разговоров пророссийского нардепа с кремлевскими политиками.
- В них чиновники неоднократно упоминали Петра Порошенко.
- В последнем выпуске говорится о том, что Медведчука привлекли к обмену пленных с помощью Порошенко. Также в "пленках" Медведчук, общаясь с Кремлем, называет неизвестное лицо "наш главный". Подозревают, что имеется в виду Порошенко.