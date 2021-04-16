Топ-спикеры партии "Европейская солидарность" во главе с Петром Порошенко регулярно критикуют президентскую программу "Большая стройка", но региональные представительства пиарятся на строительстве дорог.

Об этом написал директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Он обратил внимание на сообщение на официальной Facebook-странице партии во Львовской области с приветствием реализации проекта "Малый Карпатский круг". А именно – с капитальным ремонтом дороги Сколе – Славское. Однако позже по команде из центра сообщение "стыдливо сняли".

"Такое сообщение свидетельствует о нескольких важных вещей. Во-первых, пытаясь попиариться на дороге "Большой стройки", ЕС во Львовской области фактически признает важность этого инфраструктурного проекта Зеленского для Львовщины, а значит и для страны в целом", – комментирует Миселюк.

По мнению политолога, критика инфраструктурного проекта со стороны ЕС и ОПЗЖ – это спектакль для СМИ. На самом деле все понимают, что данная инициатива президента Владимира Зеленского для страны полезна и даже пытаются к этому примазаться.

"Кстати, "Европейская Солидарность" Порошенко – не единственные, кто пытается "нагулять жирка" на инициативах Зеленского. Ведь и владелец "Буковеля" и экс-кандидат на 87 округе от "За майбутне" Александр Шевченко также постоянно приписывал себе заслуги властной команды в строительстве инфраструктуры, чтобы поднять собственный рейтинг. Причем, пиар на проектах президента ему помог, и он почти выиграл у кандидата от "Слуги" Вирастюка", – констатирует Миселюк.