Зеленый дорожный знак активист установил в знак протеста против российской оккупации.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Путь Президента Зеленского,
– написано на табличке.
Напротив российского посольства в американском Вашингтоне активист установил дорожный знак, на котором написано "Путь Президента Зеленского".
Источник:Оперативный ВСУ
Зеленый дорожный знак активист установил в знак протеста против российской оккупации.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Путь Президента Зеленского,
– написано на табличке.