Полиция Киевской области сообщила, что рядом с временными захоронениями были обнаружены документами. Они принадлежат 38-летнему мужчине, который родом из Волыни.

Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Николаева: есть жертва и раненые

У позиций русских войск под Макаровым нашли тело погибшего мирного жителя. По предварительным данным, солдаты российской федерации забили мужчину до смерти,

– говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что погибший был одет в:

черное худые;

голубую футболку;

черные спортивные штаны;

черные носки.

Полиция Киевской области подчеркнула, что тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти. По данным правоохранителей, у погибшего нет семьи. В Киевскую область он приехал, чтобы работать строителем.

Еще двоих убитых обнаружили возле Бучи

Полиция Киевской области сообщила, что тела еще двоих убитых обнаружили в Бучанском районе. Погибшие жители села Бузова. Их убили российские кафиры во время боевых действий возле Бучи.

Эксгумацию тел провели 21 мая. Ее провели следователи и криминалисты полиции Киевщины. По данным экспертов, пожилая женщина погибла еще в конце февраля. Она ушла из жизни на собственном дворе в результате российских обстрелов. А уже в марте захватчики убили ее 27-летнего внучка.

Погибших похоронили родственники на местном кладбище.

Примите во внимание! По состоянию на 22 мая правоохранители Киевщины обнаружили и осмотрели тела 1290 погибших граждан . Их убили российские кафиры во время боевых действий. Украинские правоохранители продолжают расследовать военные преступления кафиров.

Украинские защитники и защитницы продолжают освобождать украинские земли от российских захватчиков.

Свежие потери врага

По состоянию на 29 мая Генштаб ВСУ сообщил о 30 150 ликвидированных оккупантах . Кроме того, украинские защитники и защитницы уничтожили:

танков – 1338 единиц;

боевых бронированных машин – 3 270 единиц;

артиллерийских систем – 631 единица;

реактивных систем залпового огня – 203 единицы;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 207 единиц;

вертолетов – 174 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 единицы;

крылатых ракет – 116 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2240 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

Важно – Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео