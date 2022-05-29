Полиция Киевской области сообщила, что рядом с временными захоронениями были обнаружены документами. Они принадлежат 38-летнему мужчине, который родом из Волыни.
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У позиций русских войск под Макаровым нашли тело погибшего мирного жителя. По предварительным данным, солдаты российской федерации забили мужчину до смерти,
– говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили, что погибший был одет в:
- черное худые;
- голубую футболку;
- черные спортивные штаны;
- черные носки.
Полиция Киевской области подчеркнула, что тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти. По данным правоохранителей, у погибшего нет семьи. В Киевскую область он приехал, чтобы работать строителем.
Еще двоих убитых обнаружили возле Бучи
- Полиция Киевской области сообщила, что тела еще двоих убитых обнаружили в Бучанском районе. Погибшие жители села Бузова. Их убили российские кафиры во время боевых действий возле Бучи.
- Эксгумацию тел провели 21 мая. Ее провели следователи и криминалисты полиции Киевщины. По данным экспертов, пожилая женщина погибла еще в конце февраля. Она ушла из жизни на собственном дворе в результате российских обстрелов. А уже в марте захватчики убили ее 27-летнего внучка.
- Погибших похоронили родственники на местном кладбище.
Украинские защитники и защитницы продолжают освобождать украинские земли от российских захватчиков.
Свежие потери врага
По состоянию на 29 мая Генштаб ВСУ сообщил о 30 150 ликвидированных оккупантах . Кроме того, украинские защитники и защитницы уничтожили:
- танков – 1338 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 270 единиц;
- артиллерийских систем – 631 единица;
- реактивных систем залпового огня – 203 единицы;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолетов – 174 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 единицы;
- крылатых ракет – 116 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2240 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.
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