Об этом в интервью заявил президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне, комментируя вопрос о том, как попытка его увольнения влияет на производственные процессы в компании.

К сожалению, помощь, которую мы просили у акционеров, нам не предоставили. Менеджмент компании подготовил доходную сделку, которая уже на протяжении трех недель наблюдательный совет водит по кругу, она возвращается на доработку, мы пишем к ней комментарии и замечания. И, к сожалению, наши люди уже месяц живут в ситуации с задолженностью по заработной плате. Я надеюсь, что все-таки собрание акционеров и наблюдательный совет примут правильное решение, и нам будет одобрена сделка,

– пояснил он ситуацию.

По его словам, в полномочиях президента компании – заключать договоры до 500 тыс. долларов. Если говорить о докризисном обороте компании в 1 млрд долларов, то это очень незначительные полномочия.

"А насколько вопрос моего увольнения мешает мне или нет... Я как раньше выполнял свою работу профессионально и честно, так и сейчас выполняю ее также. Мне кажется, что у председателя наблюдательного совета (Арон Майберг – 24 канал) периодически преобладает личное над профессиональным. Но это вредит не мне лично, а компании МАУ, которая является и его компанией в том числе", – оценил сложившуюся ситуацию Евгений Дыхне.

Напомним, ранее CEO авиакомпании Евгений Дыхне сказал, что менеджмент МАУ, как исполнительный орган, не участвует и не вмешивается в конфликт между акционерами – Ароном Майбергом и Игорем Коломойским. А также не общается с ними на эту тему.

Для Арона Майберга было очень важно, чтобы в этом конфликте я, как исполнительный орган, принял его сторону. Я же выбрал абсолютно независимую и равноудаленную позицию,

– отметил в декабре 2021 года президент МАУ.

Предыстория конфликта. Осенью 2021 г. Арон Майберг предложил Евгению Дыхне уволиться по собственному желанию. В конце ноября в судебном реестре появилось неожиданное дело: Евгений Дыхне оспорил решение акционеров о своем увольнении, о котором он узнал случайно и о котором его не уведомляли. По его словам, цель иска увидеть протокол и понять законность процедур, по которым хотели уволить CEO. Также СМИ писали о конфликте между бенефициарами компании – Майбергом (председатель Наблюдательного совета) и Коломойским.

Ожидается, что 2021 год авиакомпания МАУ закончила с прибылью. За три квартала прошлого года чистая прибыль составила 1,09 млрд грн.