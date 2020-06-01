Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 мая сдал положительный тест на коронавирус. По словам политика, вместе с ним COVID-19 заразилась вся его семья.

Что известно о коронавирус у премьера Армении Пашиняна

Глава армянского правительства заявил об этом во время прямой трансляции на своей странице в фейсбук.

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По словам Пашиняна, у него нет явных симптомов и температуры. Он также сообщил, что будет работать удаленно из своей резиденции, чтобы не заразить других родственников и коллег.

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