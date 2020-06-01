У прем'єра Вірменії Пашиняна та його сім'ї підтвердили коронавірус: що відомо
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 31 травня отримав позитивний результат тесту на коронавірус. За словами політика, разом з ним COVID-19 заразилася вся його сім'я.
Що відомо про коронавірус у прем'єра Вірменії Пашиняна
Глава вірменського уряду заявив про це під час прямої трансляції на своїй фейсбук-сторінці.
Читайте також У Вірменії жінка з коронавірусом прийшла на заручини сина: кількість хворих в країні зросла
За словами Пашиняна, в нього немає явних симптомів і температури. Він також повідомив, що працюватиме віддалено зі своєї резиденції, аби не заразити інших родичів та колег.
Дивіться відео звернення Пашиняна до вірмен:
Що відомо про поширення COVID-19 у Вірменії
- У Вірменії станом на 1 червня зафіксовано 9282 випадки захворювання коронавірусною інфекцією. На жаль, від хвороби 131 людина померла.
- З 16 березня в Вірменії діє режим надзвичайного стану, його продовжили до 13 червня.
- 18 травня в країні запрацював громадський транспорт, але пасажири обов'язково повинні бути в масках і рукавичках.
- Також відкрилися торгові центри. Повністю скасована заборона на роботу об'єктів громадського харчування, яким до цього дозволялося працювати лише на відкритому повітрі.