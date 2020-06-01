Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 31 травня отримав позитивний результат тесту на коронавірус. За словами політика, разом з ним COVID-19 заразилася вся його сім'я.

Що відомо про коронавірус у прем'єра Вірменії Пашиняна

Глава вірменського уряду заявив про це під час прямої трансляції на своїй фейсбук-сторінці.

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За словами Пашиняна, в нього немає явних симптомів і температури. Він також повідомив, що працюватиме віддалено зі своєї резиденції, аби не заразити інших родичів та колег.

Дивіться відео звернення Пашиняна до вірмен:

Що відомо про поширення COVID-19 у Вірменії