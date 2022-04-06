Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. Он также отметил, что Жириновский был очень полезен политической системе России, а Путин во многом сейчас уподобляется ему.

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"Российская политика застряла во времени, а сейчас вообще деградирует и активно возвращается в советщину", – считает политолог.

Сейчас происходит советизация России, причем в самом худшем их проявлении. Делают это старые политики со времен 90-х. В нашей политике никого не осталось с этого времени, у нас даже те, которые были 20 лет назад, отошли от активной политической жизни, говорит Владимир Фесенко.

Будущее для мира и России

По мнению политолога, Россия законсервировалась в таких политиках как Жириновский, Зюганов и Путин. Когда-то Володин, глава Думы, сказал, что Путин – это Россия, а Россия – это Путин.

Боюсь, что у Путина проявляется не только синдром Жириновского, но и Сталина. Вот эта бункерная паранойя, когда человек скрывается от собственного окружения и боится собственной тени,

– предостерегает Фесенко.

Это сочетание в одном лице и Жириновского, и Сталина – это угроза не только для нас, но и для всего мира и самой России.

Синдром Сталина и Жириновского у Путина: смотрите видео



