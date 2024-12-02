Майор ВСУ, ведущий, журналист Егор Чечеринда рассказал 24 Каналу, что Путин пытается устроить "Карибский кризис 2".

Важно Путин угрожает "Орешником" Украине: может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

У Путина фантомные боли

Чечеринда отметил, что у Путина есть 2 фантомные боли. Первая – это распад Советского Союза. Вторая – это неудачный Карибский кризис. В 1962 году Никита Хрущев перенес ядерные ракеты на Кубу, что очень напугало США. Однако в итоге Хрущев сдался и забрал ракеты.

Путин считает, что тогда можно было дожать США, и история бы пошла в совершенно другом направлении. Так его учили в КГБ. Он сейчас пытается разогнать ту же историю – повторить Карибский кризис и быть максимально крепким и непоколебимым, для того чтобы США отступили,

– заметил ведущий.

Путин пугает "Орешником"

По словам майора ВСУ, Путин для запугивания использует свою ракету "Арешник". Однако глава ГУР МО Кирилл Буданов, выступая на заседании "Украина – НАТО" рассказал, что это экспериментальная ракета, которых в России 1 – 2 штуки.

"Для того, чтобы наладить серийное производство, надо иметь примерно 10 таких ракет и провести испытания. То, что они провели испытания по городу Днепр, ни о чем не говорит. Нельзя развернуть массовое производство такого оружия даже за полгода, не то, что за неделю", – подчеркнул журналист.