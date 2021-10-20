Вашингтон и Москва обсуждают форматы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Встреча вполне реальна
Спикер вспомнил о недавней встрече помощника Путина Юрия Ушакова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По словам Пескова, обсуждали различные варианты и достигли определенного понимания.
После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем... В том или ином формате она (встреча – 24 канал) вполне реальна до конца этого года,
– сказал представитель Путина.
Первая встреча Путина и Байдена: что известно
- Байден и Путин 16 июня встретились в Женеве. Президенты обсудили ряд вопросов, среди которых – война на Донбассе. Встреча продолжалась около 4 часов.
- По окончании саммита политики отдельно пообщались с журналистами.
- Путин во время пресс-конференции заявил, что Россия имеет лишь одно обязательство – следить за соблюдением украинской стороной минских переговоров.
- Кроме этого, глава Кремля называл стягивание российских войск во временно оккупированный Крым "учениями на своей территории".