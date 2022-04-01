Одна из двух новостей – правда

Одна из новостей о здоровье российского диктатора Владимира Путина. У президента РФ вроде бы случился инсульт и от этого не спасли даже ванны из экстракта рогов оленей.

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Как известно, журналисты-расследователи опубликовали информацию о том, как Путин следит за здоровьем. Он возит за собой кучку врачей и интересуется нетрадиционной медициной.

Другая новость, как рассказал Ким, заключается в том, что на российской границе вроде бы стоит качественная противовоздушная оборона.

Хотя утром 1-го апреля в приграничном городе Белгород настоящая паника. Там произошел пожар на нефтебазе, из-за чего люди в истерике ищут горючее.

Добрый день, мы из Украины! Я забыл, что сегодня день дурака. Вот вам две новости. Одна из них якобы говорят, что правда. У Путина инсульт и у россиян на границе хорошая ПВО и может никто не переживать,

– сказал Ким.

Видео обращения Кима

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