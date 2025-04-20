Бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав рассказал 24 Каналу, что чем дольше продолжается война в Украине, тем более нестабильной, напряженной и уязвимой становится внутренняя ситуация в России. Говорится об экономическом, политическом и социальном положении страны-агрессора.

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"С какой стороны не взглянуть, но война, которую начала Россия, стала настоящей катастрофой для Кремля", – сказал он.

В окружении Путина есть те, кто против войны

Ричард Дирлав заметил, что вокруг Путина, вероятно, есть люди из военного руководства, которые очень обеспокоены войной на территории Украины. Российской армии с ее огромными ресурсами уже более 3 лет полномасштабного вторжения не удается победить ВСУ.

И этого уже явно не произойдет, ведь россияне очень близки к патовой ситуации. Наше представление о том, чем была российская армия полностью изменено этой войной,

– подчеркнул он.

Оккупантам не удалось достичь того, что многие могли бы ожидать от возможностей такой большой страны, как Россия. Бывший глава британской разведки добавил, что россияне потерпели поражение в этом.

Отметим, 19 апреля Путин объявил о "пасхальном перемирии", однако российские обстрелы не прекратились. Как пишет The Washington Post, это был скорее пропагандистский ход, направленный на привлечение внимания Дональда Трампа, а не реальная попытка остановить огонь. Эксперты отмечают: такая инициатива не свидетельствует об искреннем стремлении Кремля к миру.