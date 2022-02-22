Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он считает, что позиция коллективной меры по циничным действиям России пока неприемлема.
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Именно на такие действия Запада и рассчитывает Россия.
Огрызко: Нужны адские санкции
"Если ограничатся точечными санкциями против главарей вооруженных группировок или лиц, связанных с этими квазиобразованиями – это будет посмешище и огромный проигрыш Запада", – отметил Огрызко.
Бывший министр выразил надежду, что Запад пересмотрит свою позицию и применит адские санкции.
В противном случае мы спровоцируем Путина на дальнейшую войну. Сейчас он выйдет своими танками, артиллерией, самолетами на линию разграничения. У него появится соблазн совершить прыжок в Крым, чтобы пробить коридор – а дальше можно думать о других южных украинских городах. Неужели не понятно, что это в его голове?
Он призвал Запад принять таблетку, которая "поможет открыть глаза".
Владимир Огрызко о действиях России: смотрите видео 24 канала
Россия признала боевиков: главное
- Путин объявил о признании боевиков на Донбассе 21 февраля. Он подписал договоры о дружбе с главарями своих наемников.
- Мир массово осудил такой шаг.
- Признание боевиков означает фактически выход Кремля из минских соглашений.
- Владимир Зеленский заверил, что Украина никого не боится и готова отстоять свои границы.